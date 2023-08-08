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WATCH: UCLA head coach Chip Kelly meets with media before practice No. 6

Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

Before the start of UCLA's sixth practice of camp, head coach Chip Kelly met with reporters to discuss, how he would handle naming a starting quarterback, the return of linebacker Ale Kaho, and much more in a 16-minute media session.

Watch the full media session below:

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