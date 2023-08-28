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WATCH: UCLA head coach Chip Kelly names Ethan Garbers starting QB

Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

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UCLA head coach Chip Kelly had another chance Monday to shed some light on the Bruins' quarterback battle, with official first- and second-team units now formed in this week's practices to prepare for the Sept. 2 season opener against Coastal Carolina.

Three days after saying the competition to be the starter was "close," Kelly said redshirt junior Ethan Garbers will start while five-star freshman Dante Moore and Kent State transfer will both see action, as well.

Watch Kelly’s full press conference below:

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