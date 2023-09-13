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WATCH: UCLA head coach Chip Kelly punts starting QB decision to Friday

Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

Before Wednesday’s practice, UCLA head coach Chip Kelly continued to play coy about the starting quarterback situation coming off freshman Dante Moore’s three touchdowns and 290 yards passing in last weekend’s 35-10 win at San Diego State.

Plus, he confirmed the position switch from receiver to cornerback for Jadyn Marshall, and more.

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