News More News
ago football Edit

WATCH: UCLA head coach Chip Kelly reviews loss at Oregon State

BruinBlitz.com
Staff

UCLA head coach Chip Kelly met with reporters before Monday’s practice to review last Saturday’s 36-24 road loss to Oregon State.

Kelly discussed quarterback Dante Moore’s turnovers, the status of backup Collin Schlee and how it affects the depth at the position, and more.

Video courtesy of UCLA Athletics:

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}