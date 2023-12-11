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WATCH: UCLA head coach Chip Kelly says Laiatu Latu will not play in LA Bowl

Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

As UCLA prepares for the LA Bowl, head coach Chip Kelly met with the media before Monday’s practice to discuss Laiatu Latu’s decision to sit out and prepare for the NFL draft, the coaching carousel on staff after losing three assistants and how the duties will be spilt for the bowl game, the outgoing transfers, and more.

Watch the full media session below:

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