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WATCH: UCLA head coach Chip Kelly talks before Thursday's spring practice

Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

UCLA opened up spring practice Tuesday, and ahead of the second day of work head coach Chip Kelly took time to speak with the media about his early impressions of his new group.

Watch the full media session with the Bruins head coach below:

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