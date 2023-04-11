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WATCH: UCLA head coach Chip Kelly talks before Tuesday's practice

Tracy McDannald
Staff writer

UCLA opened up its second week of spring practice Tuesday morning as the Bruins look to build on a productive first three practices. Prior to the fourth practice, head coach Chip Kelly met with reporters to discuss some of what he has seen early on so far with the team as the Bruins work in some new pieces all over the field.

Watch the full pre-practice media session below:

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