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WATCH: UCLA head coach DeShaun Foster recaps Saturday's practice
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Video shot by BruinBlitz staff writer Tracy McDannald.
UCLA was back on the practice field Saturday as training camp rolls along, and afterward head coach DeShaun Foster spoke with reporters about the development of his team at this stage, how Ethan Garbers has separated himself among the quarterback group and more.
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