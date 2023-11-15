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WATCH: UCLA head coach Mick Cronin reviews 78-58 win over Long Island

Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

Turnovers and miscommunication on defense were among UCLA head coach Mick Cronin’s worries Wednesday despite a 78-58 nonconference win over Long Island.

Plus, Dylan Andrews’ benching was a “coach’s decision,” and more in the full media session below:

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