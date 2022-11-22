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WATCH: UCLA kicker Nicholas Barr-Mira talks after Tuesday's practice

Tracy McDannald
Staff writer

UCLA is preparing for its final regular season game this week with the Bruins set to travel to Berkeley to face Cal on Friday. Kicker Nicholas Barr-Mira spent some time talking with reporters after Tuesday's practice to discuss how the team moves forward from its last two losses to finish the regular season on a high note.

Watch the full post-practice media session below:

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