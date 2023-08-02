News More News
ago football Edit

WATCH: UCLA LB Darius Muasau talks new defense, goals

Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

After UCLA wrapped up its first practice of fall camp Tuesday, linebacker Darius Muasau met with reporters to look back on his first year with the program, discuss how the defense under first-year coordinator D’Anton Lynn is coming along, and more.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}