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WATCH: UCLA linemen Duke Clemens, Garrett DiGiorgio talk after practice

Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

After UCLA's seventh practice of camp, offensive linemen Duke Clemens and Garrett DiGiorgio met with the media Wednesday to discuss the progress and flexibility of the position group.

Clemens and DiGiorgio are the two returners from a unit that was a semifinalist for the Joe Moore Award given annually to the nation's top offensive line.

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