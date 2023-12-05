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WATCH: UCLA players address media before Tuesday’s basketball practice

UCLA redshirt sophomore reserve guard Will McClendon
UCLA redshirt sophomore reserve guard Will McClendon (Tracy McDannald | BruinBlitz.com.)
Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

Prior to Tuesday’s practice, UCLA men’s basketball players Adem Bona, Dylan Andrews and Will McClendon assessed their own progress through the first month of the season and looked ahead to Saturday’s nonconference contest at Villanova.

It will be the Bruins’ first true road game this season.

Watch the full media sessions below:

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