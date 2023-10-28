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WATCH: UCLA players discuss 28-16 win over Colorado

Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

After Saturday's 28-16 win over Colorado at the Rose Bowl, UCLA quarterback Ethan Garbers, receiver Logan Loya, defensive tackle Gary Smith III and edge rusher Carl Jones Jr. broke down the big moments with the media

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