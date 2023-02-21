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WATCH: UCLA players look ahead to final Pac-12 road games

Bruin Blitz
Staff

UCLA seniors Tyger Campbell and Jaime Jaquez Jr. and junior Jaylen Clark met with the media Tuesday ahead of the fourth-ranked Bruins’ games at Utah and Colorado.

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