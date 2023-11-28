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WATCH: UCLA players look back on Maui Invitational, more

UCLA freshman guard Ilane Fibleuil
UCLA freshman guard Ilane Fibleuil (Courtesy of UCLA Athletics)
Bruin Blitz
Staff

Prior to Tuesday’s practice, UCLA guards Sebastian Mack, Ilane Fibleuil and Lazar Stefanovic looked back on the team’s performance and lessons learned from its 1-2 showing at the Maui Invitational.

Plus, Mack and Fibleuil, both freshmen, discussed their development through the first month of the season, the experience of playing in their first high-profile collegiate environments, and more.

Watch the full media session below courtesy of UCLA Athletics:

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