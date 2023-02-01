News More News
{{ timeAgo('2023-02-01 12:56:14 -0600') }} basketball Edit

WATCH: UCLA players preview Washington match-up, discuss offense’s woes

Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer

UCLA forward Jaime Jaquez Jr., point guard Tyger Campbell and shooting guard David Singleton meet with the media before practice Wednesday to discuss the keys to attacking Washington’s zone, the areas that need to improve to make the Bruins more efficient on offense, and more.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}