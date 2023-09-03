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WATCH: UCLA players talk after win over Coastal Carolina

Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

UCLA came out of its season opener with a 27-13 victory over visiting Coastal Carolina Saturday night at the Rose Bowl. Afterward, quarterback Ethan Garbers, receiver J.Michael Sturdivant and linebacker Kain Medrano all spoke with reporters about the first game of the season, the play on both sides of the ball and much more.

Watch the two postgame media sessions below:

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