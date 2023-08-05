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WATCH: UCLA QBs talk position battle for first time in fall camp

Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

Four UCLA quarterbacks vying for the starting job — Ethan Garbers, Dante Moore, Collin Schlee and Justyn Martin — all spoke for the first time in fall camp after Saturday’s practice.

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