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WATCH: UCLA RB T.J. Harden gives thoughts on transition to new offense

Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

UCLA running back T.J. Harden met with the media after Thursday's spring practice to give his thoughts on offensive coordinator Eric Bieniemy's West Coast offense and vocal approach.

Plus, find out what Harden thought about getting fellow running back Keegan Jones back from the practice portal, and more, in the full media session below:

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