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WATCH: UCLA's Adem Bona and Dylan Andrews look ahead to crosstown matchup

The Bruins play host to USC for one last time as members of the Pac-12 this Saturday.
The Bruins play host to USC for one last time as members of the Pac-12 this Saturday. (Raul Romero, Jr. | Associated Press)
Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

UCLA is hosting USC this Saturday night as the two teams score off one final time at Pauley Pavilion as members of the Pac-12 before they both move to the Big Ten this summer. Thursday, Bruins big man Adem Bona and guard Dylan Andrews met with reporters before practice to provide their thoughts on the matchup and much more.

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