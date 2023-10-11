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WATCH: UCLA’s Mick Cronin, Adem Bona, Lazar Stefanovic at Pac-12 Media Day

UCLA head coach Mick Cronin takes questions during a separate side session Wednesday at Pac-12 Media Day in Las Vegas.
UCLA head coach Mick Cronin takes questions during a separate side session Wednesday at Pac-12 Media Day in Las Vegas. (Matt Moreno | Bruin Blitz)
Matt Moreno • BruinBlitz
Recruiting Analyst
@MattRMoreno
Matt began his career at Rivals in 2011 as recruiting editor and then publisher for Arizona affiliate, GOAZCATS.com. In 2022, he moved into an expanded role covering Pac-12 recruiting for Rivals.

LAS VEGAS – UCLA, picked to finish third in the Pac-12 preseason media poll, had preseason first-team all-conference selection Adem Bona and Utah transfer Lazar Stefanovic join head coach Mick Cronin at the league’s media day Wednesday.

Here’s what they had to say on the main stage:

All three also took part in a separate media scrum below:

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