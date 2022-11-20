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{{ timeAgo('2022-11-20 22:46:13 -0600') }} football Edit

WATCH: UCLA TE Michael Ezeike recaps his big performance against USC

Tracy McDannald
Staff writer

UCLA tight end Michael Ezeike had a standout showing in the loss to USC on Saturday night. He caught three touchdown passes to help keep the Bruins close against the Trojans. As UCLA begins to turn the page on its latest loss, Ezeike took time Sunday night to meet with reporters to discuss his performance and look ahead to the final game of the regular season this week.

Watch the full post-practice media session below:

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