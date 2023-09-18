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WATCH: UCLA WR Kam Brown, center Duke Clemens look ahead to No. 11 Utah

Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

UCLA receiver Kam Brown and center Duke Clemens met with the media after Monday’s practice, the first in preparation for the No. 22-ranked Bruins’ contest Saturday at No. 11 Utah in the Pac-12 Conference opener.

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