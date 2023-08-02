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WATCH: UCLA WR Kam Brown talks offseason, ongoing QB battle

Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

UCLA wrapped up its first practice of fall camp Wednesday.

Afterward, wide receiver Kam Brown discussed the position group’s summer workouts, as well as how the receivers divide their time with the quarterbacks during an ongoing battle for the starting job.

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