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WATCH: UCLA WR Logan Loya speaks after first public spring practice
Tracy McDannald
•
BruinBlitz
Staff Writer
The energy of a new staff and the start of another spring camp had UCLA receiver Logan Loya “excited” following the first public practice Tuesday at Spaulding Field.
Watch his full media session below:
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