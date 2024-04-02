Advertisement
News More News
ago football Edit

WATCH: UCLA WR Logan Loya speaks after first public spring practice

Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

The energy of a new staff and the start of another spring camp had UCLA receiver Logan Loya “excited” following the first public practice Tuesday at Spaulding Field.

Watch his full media session below:

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement