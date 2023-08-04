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WATCH: WR Kyle Ford, TE Hudson Habermehl talk after UCLA practice

Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

After UCLA’s third practice of fall camp ended Friday, wide receiver Kyle Ford and tight end Hudson Habermehl spoke with reporters to discuss how the ongoing quarterback battle is looking from their perspectives, the team’s individual workouts in the offseason, and more.

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