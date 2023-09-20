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WATCH: WR Logan Loya looks ahead to No. 22 UCLA’s Pac-12 opener, more

Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

After Wednesday’s practice, UCLA receiver Logan Loya met with the media to discuss the environment that awaits at No. 11 Utah, the change in the offense’s personnel compared to last season’s win over the Utes, and more.

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