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2025 offensive tackle Garrison Blank looks to reconnect with UCLA
Tracy McDannald
•
BruinBlitz
Staff Writer
MISSION VIEJO, Calif. — Garrison Blank was among the host of offers before UCLA and former offensive line coach Tim Drevno parted ways.
Two weeks removed from the offer, the 2025 offensive tackle from Rocklin, Calif., is looking to gauge the Bruins’ interest with first-year head coach DeShaun Foster now in charge and longtime NFL assistant Juan Castillo hired to coach the offensive line.
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“I’m setting up a visit and I’ve had conversations with the new coaches,” Blank told Bruin Blitz at the Under Armour Next Football Camp Series stop Sunday at Mission Viejo High School.
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