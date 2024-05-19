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UCLA makes OL Garrison Blank ‘feel like family’ on official visit

Offensive lineman Garrison Blank during a photo shoot on his official visit to UCLA over the weekend.
Offensive lineman Garrison Blank during a photo shoot on his official visit to UCLA over the weekend. (Courtesy of Garrison Blank)
Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

Another batch of 2025 offensive linemen were on official visits to UCLA over the weekend.

For Rocklin, Calif., native Garrison Blank, it marked a return trip and better feel for what campus life would be like in Westwood.

“I got to see a lot more of L.A. and the general area that UCLA is located in,” Blank told Bruin Blitz late Sunday evening.

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