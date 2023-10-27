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WATCH: Adem Bona discusses UCLA's upcoming exhibition

UCLA big man Adem Bona listens in during a huddle last season.
UCLA big man Adem Bona listens in during a huddle last season. (Allison Dinner | Associated Press)
Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

Before Friday’s practice, UCLA sophomore big man Adem Bona met with the media to discuss how the roles on the team are shaking out ahead of the Oct. 31 exhibition against Cal State Dominguez Hills, and more.

Watch the media session from Friday morning below:

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