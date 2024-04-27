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WATCH: UCLA QB Ethan Garbers, DT Jay Toia after spring showcase

UCLA defensive tackle Jay Toia
UCLA defensive tackle Jay Toia (Tracy McDannald | BruinBlitz.com)
Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

PASADENA — UCLA quarterback Ethan Garbers and defensive tackle Jay Toia addressed the media after Saturday’s spring showcase at the Rose Bowl.

Find out what Garbers had to say about the adjustment to offensive coordinator Eric Bieniemy’s West Coast offense, plus Toia reflected on a week that included flirting with the transfer portal.

Watch the full media sessions below:

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