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WATCH: WRs Kam Brown, Braden Pegan talk to open final week of spring camp

Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

The start to the final week of UCLA spring camp included a shorter practice, with players not in full pads Monday.

Afterward, receivers Kam Brown and Braden Pegan discussed the depth at the position, the advantages of having an ex-quarterback as the position coach, and more.

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