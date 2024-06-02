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Safety Rylon Dillard-Allen to list UCLA among top schools after OV

Rylon Dillard-Allen, middle, took a weekend official visit to UCLA that included the presence of former Bruins safety Kenny Churchwell III (bottom). Churchwell, like Dillard-Allen, attended Mountain Pointe High School in Phoenix, Ariz.
Rylon Dillard-Allen, middle, took a weekend official visit to UCLA that included the presence of former Bruins safety Kenny Churchwell III (bottom). Churchwell, like Dillard-Allen, attended Mountain Pointe High School in Phoenix, Ariz. (Courtesy of Rylon Dillard-Allen)
Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

Following a weekend official visit to UCLA, 2025 Phoenix (Ariz.) Mountain Pointe safety Rylon Dillard-Allen told Bruin Blitz that the program will be among his top schools when he announces his list Monday.

“They will for sure be in it,” the three-star recruit said Sunday after the trip wrapped up.

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