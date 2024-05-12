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UCLA exceeds hype on offensive tackle Manamo’ui Muti’s official visit

Manamo’ui Muti, left, on his UCLA official visit alongside Bruins offensive line graduate assistant Ryan Krum.
Manamo’ui Muti, left, on his UCLA official visit alongside Bruins offensive line graduate assistant Ryan Krum. (Courtesy of Manamo’ui Muti)
Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

UCLA was beyond everything Manamo’ui Muti envisioned prior to his official visit this weekend.

A month ago, while looking ahead to the trip to Westwood, the 2025 Wahiawa (Hawaii) Leilehua three-star offensive tackle told Bruin Blitz that it was a campus he “always wanted to see.”

The Bruins exceeded the hype for Muti.

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