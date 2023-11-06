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UCLA QBs Ethan Garbers absent, Dante Moore a nonparticipant at practice
Tracy McDannald
•
BruinBlitz
Staff Writer
UCLA freshman quarterback Dante Moore, in his regular blue practice jersey, looked on as the other quarterbacks took repetitions Monday morning.
The difference was Moore did not have his helmet on.
Not in the quarterback practice rotation nor spotted on the field was redshirt junior Ethan Garbers.
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