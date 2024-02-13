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WATCH: LB Oluwafemi Oladejo talks DeShaun Foster hire, Ikaika Malloe new DC

UCLA linebacker Oluwafemi Oladejo was among the players available Tuesday after new head coach DeShaun Foster’s introductory press conference.
UCLA linebacker Oluwafemi Oladejo was among the players available Tuesday after new head coach DeShaun Foster’s introductory press conference. (Tracy McDannald | BruinBlitz.com)
Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

On top of having a new head coach, UCLA linebacker Oluwafemi Oladejo has a newly elevated defensive coordinator.

Oladejo discussed DeShaun Foster’s hire, Ikaika Malloe’s promotion, and more. Watch the full media session below:

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