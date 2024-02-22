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WATCH: Mick Cronin previews UCLA's upcoming matchup with USC

Mick Cronin's team will look to rebound from a 1-point loss to Utah when it faces its crosstown rival this weekend.
Mick Cronin's team will look to rebound from a 1-point loss to Utah when it faces its crosstown rival this weekend. (Jeff Chiu | Associated Press)
Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

UCLA has had some extra time to regroup after a 1-point loss to Utah. The Bruins have just one game on the schedule this week as they will host crosstown rival USC Saturday. Thursday, head coach Mick Cronin met with reporters to discuss the loss to the Utes and the impact it's had on his team this week ahead of the rivalry matchup plus much more.

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