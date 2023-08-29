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WATCH: RB Carson Steele, center Duke Clemens discuss QB decision, more

Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

UCLA running back Carson Steele and center Duke Clemens met with the media after Tuesday’s practice to discuss their thoughts heading into Saturday’s season opener against Coastal Carolina at the Rose Bowl in Pasadena.

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