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WATCH: UCLA coach Mick Cronin looks ahead to CSU Dominguez Hills exhibition

Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

Before Friday’s practice, UCLA men’s basketball head coach Mick Cronin met with the media to look ahead to the Oct. 31 exhibition against Cal State Dominguez Hills. Plus, Cronin discusses the status of Adem Bona’s availability for the exhibition, players still awaiting NCAA clearance, how roles and minutes will shake out, and much more.

Watch his full pre-practice media session from Friday below:

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