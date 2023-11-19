Advertisement
News More News
ago basketball Edit

WATCH: UCLA coach Mick Cronin previews Maui Invitational

Bruin Blitz
Staff

UCLA is part of a loaded Maui Invitational field this year, and the event gets underway Monday with the Bruins facing Marquette followed by a potential matchup with Kansas. Ahead of the event, Mick Cronin and the other coaches met with reporters to preview the week ahead.

Watch Cronin's time with the media in the video below provided by UCLA Athletics.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement