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WATCH: UCLA head coach Chip Kelly discusses early signees in 2024 class

Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

In a Zoom call with the media, UCLA head coach Chip Kelly broke down the 2024 class of early high school signees announced Wednesday afternoon.

Plus, Kelly touched on areas of need in the transfer portal, the latest on the program’s search to fill three assistant coaching vacancies, and more.

Video provided by UCLA Athletics:

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