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WATCH: UCLA head coach Chip Kelly looks ahead to Arizona State

Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

Before Wednesday’s practice, UCLA head coach Chip Kelly met with the media and was asked about the status of quarterbacks Ethan Garbers and Dante Moore and safety Kamari Ramsey, who all left the loss last weekend at Arizona early with injuries, the usage of receiver J.Michael Sturdivant, his responsibilities as a coach in recruiting in regard to NIL, and more.

Watch the full media session below:

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