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WATCH: UCLA head coach Chip Kelly looks back on time in Pac-12, more

Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

Before Wednesday’s practice, UCLA head coach Chip Kelly met with the media to look back on some memories before coaching in the program’s final conference game in the Pac-12.

Plus, Kelly discussed his participation in a video supporting the NIL collective Men of Westwood, looked ahead to the matchup against Cal’s defense, and more.

Watch the full media session below:

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