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WATCH: UCLA’s William Nimmo Jr., Jake Heimlicher talk defense

UCLA safety William Nimmo Jr.
UCLA safety William Nimmo Jr.
Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

After Tuesday’s practice, UCLA safety William Nimmo Jr. and edge rusher Jake Heimlicher met with the media to discuss the defense’s rift during last weekend’s loss at Arizona and what needs to be done to bring the group back on the same page this week.

Plus, Heimlicher details his journey after transferring from Penn last winter and what stood out about the Bruins.

Watch both media sessions below:

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