Advertisement
News More News
ago football Edit

WATCH: WR Josiah Norwood, DL Carl Jones Jr. discuss pride in rivalry, more

UCLA edge rusher Carl Jones Jr.
UCLA edge rusher Carl Jones Jr.
Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

UCLA receiver Josiah Norwood and edge rusher Carl Jones Jr. met with the media after Tuesday’s practice to offer their thoughts on Saturday’s upcoming crosstown rivalry game at USC.

Norwood reminisced about his memories growing up watching the rivalry, while his teammate looked back on the last meeting at Los Angeles Memorial Coliseum that resulted in a resounding 62-33 victory for UCLA.

Watch the full media sessions below:

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement