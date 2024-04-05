Advertisement
News More News
premium-icon
ago football Edit

2025 CB Chase Coleman picks up UCLA offer on visit

Chase Coleman (left) with UCLA cornerbacks coach Kodi Whitfield during a visit to Coleman’s high school in Texas in late January.
Chase Coleman (left) with UCLA cornerbacks coach Kodi Whitfield during a visit to Coleman’s high school in Texas in late January. (Courtesy of Chase Coleman)
Tracy McDannald • BruinBlitz
Staff Writer
@Tracy_McDannald

UCLA cornerbacks coach Kodi Whitfield and Frisco (Texas) Memorial cornerback Chase Coleman have been building a relationship since a trip to see him at his high school in late January.

This week, it was the 2025 recruit who went out to see Whitfield and the Bruins on a multi-day trip during the first full week of spring practices.

Coleman, who has been in Westwood since Thursday and plans to stay through Saturday’s practice, picked up an offer Friday evening.

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement