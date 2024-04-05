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2025 CB Chase Coleman picks up UCLA offer on visit
Tracy McDannald
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BruinBlitz
Staff Writer
UCLA cornerbacks coach Kodi Whitfield and Frisco (Texas) Memorial cornerback Chase Coleman have been building a relationship since a trip to see him at his high school in late January.
This week, it was the 2025 recruit who went out to see Whitfield and the Bruins on a multi-day trip during the first full week of spring practices.
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Coleman, who has been in Westwood since Thursday and plans to stay through Saturday’s practice, picked up an offer Friday evening.
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