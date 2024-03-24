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2025 LB Scott Taylor sets return trips to UCLA, including an official
Tracy McDannald
•
BruinBlitz
Staff Writer
MISSION VIEJO, Calif. — Since visiting UCLA for an unofficial visit a little more than two weeks ago, the relationship between 2025 linebacker/defensive end Scott Taylor and the Bruins’ coaching staff has blossomed quickly.
Now, he plans to return to Westwood during the first full week of spring camp, attend the spring game and come back for an official visit after the conclusion of camp.
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“The love just stands out, like the consistent check-ups, the ‘hey, how’s it going,’” Taylor told Bruin Blitz at the Under Armour Next Football Camp Series stop Sunday at Mission Viejo High School. “It’s not just a one-time thing.”
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