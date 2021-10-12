 BruinBlitz - Catching Up with Five-Star Kylan Boswell
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Catching Up with Five-Star Kylan Boswell

Krysten Peek • Basketball Recruiting Basketball contributor
Rivals.com

Krysten Peek gets us caught up with UCLA five-star guard target Kylan Boswell. Enjoy!

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