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football
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Chip Kelly Pre-Practice Presser (Transcribed)
Rick Kimbrel
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BruinBlitz
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UCLA head coach Chip Kelly met with the media before Friday’s practice. He talked about the transfer portal and how recruiting has been affected. He also touches on two players who entered the NFL ...
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